Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı - Haberler

Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Professional Footballers Association tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
PFA tarafından verilen ödüllerde İngiltere Premier Lig'de yılın 11'i şöyle oluştu:
"Alisson, Cancelo, Van Dijk, Rüdiger, Alexander-Arnold, de Bruyne, Thiago, Bernardo Silva, Salah, Mane, Ronaldo."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor