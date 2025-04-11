Muhammed Salah'ın Liverpool ile Sözleşmesi Uzatıldı

Premier Lig ekibi Liverpool, 2017 yılından itibaren takımda forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın geleceği merak konusuydu. Salah, İngiliz ekibinde kalmaya karar verdi. Liverpool'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzaların atılmasının ardından Liverpool'un resmi internet sitesinden açıklamalarda bulunan Muhammed Salah, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İmzayı attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Burada kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim" dedi. Ayrıca taraftarlara da seslenen Salah, başka kupalar kazanmak için çok çalışacaklarını söyledi.

2017 yılında Roma'dan, Liverpool'a transfer olan Muhammed Salah, burada geçirdiği 8 sezonda 394 maçta 243 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Salah, Liverpool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA Süper Kupası'nı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı, Premier Lig'i ve İngiltere Kupası'nı 1'er kez, İngiltere Lig Kupası'nı da 2 defa kazandı. - İSTANBUL