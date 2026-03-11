Haberler

Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi

Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray'a maçı sonrası konuştu. Atmosfer hakkında gelen soruyu yanıtlayan Salah, "Atmosfer harikaydı." dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, zorlu maçın ardından açıklama yaptı.

TRİBÜNLERİ HAYRAN HAYRAN İZLEDİ

İstanbul'daki ilk maçta sesten dolayı kulaklarını kapatan Salah, bu karşılaşma öncesinde de ısınma çalışmalarını gerçekleştirdiği esnada tribünleri hayranlıkla izledi. Salah'ın zaman zaman sarı-kırmızılı taraftarlarla diyaloğa girdiği de görüldü.

''ATMOSFER HARİKAYDI''

33 yaşındaki yıldız oyuncu, karşılaşma sonrası atmosfer hakkında sorulan bir soruya kısa bir yanıt vererek "Atmosfer harikaydı." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mısırlı oyuncu, 9 gol ve 8 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Salah bu soruyu duymasın! Binlerce beğeni alan video
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı