Haberler

Muhammed İrfan Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği Başkanlığına seçildi

Muhammed İrfan Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği Başkanlığına seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Genel Koordinatörü Muhammed İrfan Kurudirek, İtalya'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) Başkanlığına seçildi. Kurudirek, bu prestijli görevde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Genel Koordinatörü Muhammed İrfan Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) Başkanlığına seçildi.

HİS'ten yapılan açıklamada, " İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) Olağanüstü Genel Kurulunda, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed İrfan Kurudirek, oylama neticesinde UESpT Başkanlığı görevine seçilmiştir. Bayrağımızı ve federasyonumuzun vizyonunu Avrupa'da temsil edecek olan Sayın Kurudirek'i tebrik eder, üstlendiği bu prestijli görevde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı