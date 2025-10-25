Muhammed Hali Özmuş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

U23 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kiloda Muhammed Hali Özmuş, gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, finalde etkili bir performans sergilese de U20 Dünya şampiyonu Amerikalı Mitchel Owen Mesenbrink'e yenilerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Turnuva boyunca üstün bir performans ortaya koyan Özmuş, ilk turda U20 Avrupa şampiyonu Alman rakibi Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i yine 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

Yarı finalde ise Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenerek finale yükselmişti. - İSTANBUL