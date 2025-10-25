Haberler

Muhammed Hali Özmuş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Muhammed Hali Özmuş, serbest stil 74 kiloda finale çıkarak gümüş madalya kazandı. Finalde Amerikalı rakibine yenilen Özmuş, turnuvada etkileyici bir performans sergiledi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, finalde etkili bir performans sergilese de U20 Dünya şampiyonu Amerikalı Mitchel Owen Mesenbrink'e yenilerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Turnuva boyunca üstün bir performans ortaya koyan Özmuş, ilk turda U20 Avrupa şampiyonu Alman rakibi Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i yine 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

Yarı finalde ise Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenerek finale yükselmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
