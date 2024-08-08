Muhammed Furkan Özbek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4. oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, organizasyonu 4. olarak bitirdi.

South Paris Arena 6'da yapılan yarışlarda milli sporcu, erkekler 73. kiloda mücadele verdi.

Koparmada 150 ve silkmede 191 kilo kaldıran Muhammed Furkan Özbek, toplamda 341 kiloya ulaştı. Bu sonuçla ilk üç içinde yer alamayan milli sporcu, oyunları 4. sırada bitirdi.

Bu kategoride altın madalyayı Endonezyalı Rizki Juniansyah, gümüş madalyayı Taylandlı Weeraphon Wichuma, bronz madalyayı da Bulgar Bozhidar Dimitrov Andreev kazandı.