Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Kamu Hakem Kurulu'nun memur ve memur zammını belirlemeye yönelik dördüncü toplantısı sona erdi. Toplantıdan çıkan karara göre 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı.

YAYINA DAMGA VURAN SES

Milyonları ilgilendiren bu gelişme sonrası haber kanalları canlı yayına geçerek yeni zam teklifiyle ilgili detayları ekran başındaki izleyicilere aktardı.

Bu kanallardan biri de NTV oldu. Ancak NTV yayınında muhabir detayları ekran başındakilere aktardığı esnada arkadan yayına yaklaşan bir şahsın "Ali Koç istifa" diye bağırdığı duyuldu. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.