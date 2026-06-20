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Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi

Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, Mustafa Sarıgül'den boşalan teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül'den boşalan koltuk için tecrübeli teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig'de elde ettiği başarının ardından yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Muğlaspor, takımı bir üst lige taşıyan süreçte önemli bir rol oynayan teknik direktör Mustafa Sarıgül ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlılar boşalan teknik adamlık koltuğu için ligin tecrübeli ismi Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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