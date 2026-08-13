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Muğlaspor, Venezuelalı stoper Mago'yu transfer etti

Muğlaspor, Venezuelalı stoper Mago'yu transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, Venezuela 1. Futbol Ligi'nden Caracas FC'nin deneyimli savunma oyuncusu Luis Enrique Del Pino Mago'yu kadrosuna kattı. 31 yaşındaki stoper, kariyerinde birçok Güney Amerika takımında oynadı ve Venezuela Milli Takımı'nda görev yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Venezuela 1. Futbol Ligi ekiplerinden Caracas FC'de forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Luis Enrique Del Pino Mago'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Venezuelalı stoper ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde Caracas FC, Carabobo FC, Al Najma, Banfield, Ñublense, Universidad de Chile, Palestino ve Deportivo Anzoategui formalarını giyen Mago, Venezuela Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Güney Amerika futbolunun önemli organizasyonlarında forma giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Caracas FC formasıyla 32 karşılaşmada görev aldı.

Mago, yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için mücadele edecek.

Kaynak: AA
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