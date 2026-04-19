TFF 2. Lig: Muğlaspor: 0 Şanlıurfaspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Muğlaspor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Muğlaspor sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Batuhan Sarıgül, İsmail Semih İleri
Muğlaspor: İsmet, Serhat Enes, Sırat, Mehmet (Semih dk. 68), Yalçın, Fatih (Cemal dk. 68), Abdullah, Muhammet Enes (Emre dk. 90+1), Abdurrahman, Sedat, İsa (Çağrı dk. 79)
Şanlıurfaspor: Burak, Burak Çamoğlu (Vedat dk. 77), Sadık (Eyüpcan dk.90+3), Recep, Onur, Levent, Çınar, Mert (Anıl dk. 84), Orhan, Ali (Sinan dk. 77), Berk İsmail (Erhan dk. 46)
Sarı kartlar: Mehmet (Muğlaspor), Orhan, Recep, Vedat (Şanlıurfaspor) - MUĞLA