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Muğlaspor'un Tarihi Golü Yasin Uzunoğlu'na Altın Ödülü Getirdi

Muğlaspor'un Tarihi Golü Yasin Uzunoğlu'na Altın Ödülü Getirdi
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1'inci Lig'de evinde Boluspor'u 2-0 yenen Muğlaspor'da, takımın 1'inci Lig tarihindeki ilk golünü atan forvet Yasin Uzunoğlu, kulüp başkanı Menaf Kıyanç tarafından altınla ödüllendirildi. Kıyanç, galibiyetin takım ve tarih açısından önemine vurgu yaparak futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

1'NCİ Lig'de evinde Boluspor'u 2-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Muğlaspor'un forveti Yasin Uzunoğlu ödüllendirildi. Yeşil-beyazlıların 1'inci Lig tarihindeki ilk golünü atan Yasin'e altın ödülü verildi.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Muğlaspor'un 1'nci Yasin için tören düzenledi. Antrenman sonrası Yasin'e altın hediye eden Kıyanç, "Futbolcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, Muğlaspor tarihi açısından önemli. Sizin bütün emeklerinizle birlikte kazanılmış bir başarı. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Yasin Uzunoğlu geçen sezon Muğlaspor 2'nci Lig'deyken 3'üncü Lig'de yer alan Karşıyaka'ya kiralık gönderilip bu yıl 1'inci Lig'de takıma dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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