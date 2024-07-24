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Muğlaspor Tesislerinde Yenileme Çalışmaları Başlıyor

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Muğlaspor, sezon öncesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ağırladı ve tesislerin yenileme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğla spor, sezon öncesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ağırladı. Ahmet Aras, tesisleri ziyaret ederek Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, yenileme çalışmaları başlayacak olan tesislerde incelemelerde bulundu. Başkan Aras, tesislerin mevcut durumu hakkında detaylı bilgi aldı ve yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Aras, Muğla spor yönetim kurulunun görüş ve önerilerini dinledi. Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, tesislerin bakımının yapılacak olmasından ve bu sezon sağlanacak ulaşım desteği için de duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aras'a teşekkür etti.

Ziyaret sırasında konuşan Ahmet Aras, Muğla spor Tesisleri'nin kentin spor altyapısında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Muğlaspor, geleceğin sporcularını yetiştirdiğimiz önemli bir merkez. Bu nedenle, tesislerin bakım ve onarımına büyük önem veriyoruz" dedi. Başkan Aras, tesislerdeki eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara ağustos ayının ilk haftasında yapılacak ihalenin ardından başlanacağını açıkladı. Tesislerin modernizasyonu ve sporcularımızın daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için gerekli tüm adımları atacaklarını ifade eden Aras, amaçlarının Muğlaspor'u daha iyi yerlere taşıyacak altyapıyı sağlamak olduklarını söyledi. Tesisin önüne bir çim saha yapılacağı ve yan tarafta bulunan sahanın sentetik zemininin yenileneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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