Muğlaspor Taraftarları Takıma Moral Verdi

Muğlaspor Taraftarları Takıma Moral Verdi
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TFF 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'un taraftarları, futbolcularla bir araya gelerek moral ve destek verdi. Meşalelerle takımlarını coşturan taraftarlar, oyunculara büyük bir motivasyon sağladı.

TFF 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'un taraftarları takıma moral ve destek vermek için kulüp tesislerine giderek futbolcularla bir araya geldi. Yeşil-beyazlı taraftarlar yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla oyuncuları motive etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Muğlaspor 1967 Taraftarlar Derneği Üyeleri ve Suskunlar Taraftar Grubu yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren takımımızı, tesislerimizde ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren teknik direktörümüz Besim Durmuş ve futbolcularımız, taraftarlarımızın desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek teşekkür etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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