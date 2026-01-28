Haberler

Bucaspor 1928: 2-1

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, sahasında Bucaspor 1928'i 2-1'lik skorla mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Maçta Bucaspor'un bir penaltı atışı ise sonuçsuz kaldı.

MUĞLA, -2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor sahasında kümede kalmaya çalışan Bucaspor 1928'i son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Konuk Bucaspor 1928 maçın 15'inci dakikasında Macit'in penaltı atışından yararlanamadı. Muğlaspor 22'nci dakikada Jemal'in golüyle öne geçti: 1-0. Bucaspor 1928 bu kez 71'inci dakikada penaltı kazandı. Osman topu filelerle buluşturdu: 1-1. Muğlaspor, 90+3'üncü dakikada Yasin'in golüyle galibiyete uzandı: 2-1. Muğlaspor bu skorun ardından puanını 47'ye çıkarıp zirve iddiasını sürdürdü. Bucaspor 1928 ise 12 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
