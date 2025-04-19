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Muğlaspor; Silivrispor ile Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek

Muğlaspor; Silivrispor ile Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek
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Muğlaspor, 20 Nisan 2025'te Silivrispor ile oynayacağı zorlu maçta şampiyonluk hedefliyor. Taraftarlar ve kulüp, teknik ekip ve oyuncular hazırlıklarını tamamladı.

Muğlaspor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Silivrispor ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Muğlaspor deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan şampiyonluk ile dönmeyi hedefliyor.

Ligde lider olan Muğlaspor, teknik ekip ve oyuncularıyla zorlu maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar da takıma olan desteklerini göstermeye devam ederken Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma destek mesajı vererek, "Muğlaspor deplasmanda oynayacağı Silivrispor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı alarak Muğla'ya Şampiyonluk kupasını getireceğiz bu Şampiyonluk kupası geçtiğimiz gün aramızdan ayrılan duayen gazeteci ve Muğlaspor sevdalısı Cüneyt Erdan abimize armağan etmek istiyoruz "ifadesini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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