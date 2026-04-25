Muğlaspor sezonu galibiyetle kapattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.

Kastamonu Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip Muğlaspor, maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu. Hem savunmada hem de hücumda kusursuz bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar, sahadan 3 puanı 3 golle alarak ayrıldı. Müsabakaya hızlı başlayan Muğlaspor, organize ataklarla rakip kalede gol aradı. İlk yarıda bulduğu fırsatları değerlendiren Muğla temsilcisi, soyunma odasına üstünlükle girdi. İkinci yarıda da disiplinden taviz vermeyen Muğlaspor, farkı açarak skoru tayin etti. Ligin son maçında alınan bu farklı galibiyet, Muğlaspor camiasını da sevindirdi. Deplasmanda gelen bu net skor, gelecek sezon öncesi camiaya büyük moral aşılarken, taraftarlar sosyal medyada takımı tebrik yağmuruna tuttu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı