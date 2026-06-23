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Muğlaspor, Selim Dilli ile anlaştı

Muğlaspor, Selim Dilli ile anlaştı
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1. Lig ekibi Muğlaspor, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde ilk imzayı deneyimli orta saha oyuncusu Selim Dilli ile attı.

YENİ sezon yapılanması kapsamında kadrosunu güçlendirmeye başlayan 1'inci Lig temsilcisi Muğlaspor transferde ilk imzayı son olarak Serikspor forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Selim Dilli ile attı. 28 yaşındaki oyuncu, düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Mali Komite Üyesi Av. Nacide Bülbül ile Taraftardan Sorumlu Yönetici Yaşar Barış Öksüztepe katıldı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Selim Dilli, Muğlaspor'a katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Muğlaspor gibi değerli bir camianın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımızın başarısı için sahada mücadelemin sonuna kadar vereceğim. İnşallah hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi. Muğlaspor yönetimi ise Selim Dilli'ye yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

Selim Dilli, futbola Trabzonspor altyapısında başladı. Kariyerinde Çorum FK, Fatsa Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor, Artvin Hopaspor, Karaman FK, Kasımpaşa ve Serikspor formalarını giyen 28 yaşındaki oyuncu, Türkiye A2 Milli Takımı'nda da görev aldı. Merkez orta saha mevkisinde oynayan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerinde 1'nci Lig'de 23, Süper Lig'de 11, 2'nci Lig'de 72 (8 gol), 3'üncü Lig'de 102 (13 gol) ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maçta forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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