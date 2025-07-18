Muğlaspor, Sedat Şahintürk ile Anlaştı

Muğlaspor, Sedat Şahintürk ile Anlaştı
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Muğlaspor, son olarak Adana 01 FK forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile anlaşma sağladı. Kariyerinde Beşiktaş, Balıkesirspor ve Adana Demirspor gibi kulüplerde forma giymiş olan Şahintürk, Muğlaspor ile yeni sezona hazırlanacak.

Muğlaspor, son olarak Adana 01 FK forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile anlaşma sağladı.

Futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başlayan ve profesyonel kariyerine yine siyah-beyazlı ekipte adım atan Şahintürk, sırasıyla Beşiktaş, Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Menemen FK, Beykoz Anadolu ve Adana 01 FK formalarını terletti.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu, Adana Demirspor ile de 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Bugüne dek profesyonel düzeyde 231 resmi maça çıkan Şahintürk, 40 gol kaydederek önemli bir performans ortaya koydu.

Sedat Şahintürk, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle resmen Muğlasporlu oldu. Törende, Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Mali Komite Üyesi Turgay Özlü de hazır bulundu.

Muğlaspor Kulübü, transferi şu açıklamayla duyurdu: "Yeni sezonda yeşil-beyaz formamızla mücadele edecek olan Sedat Şahintürk'e Muğlaspor ailesine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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