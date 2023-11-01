Muğlaspor, Savaş Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Muğlaspor, Zonguldak Kömürspor'un Süper Lig patentli orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz'ı transfer etti. Başkan Menaf Kıyanç, Savaş'ın takıma güç katacağını ve Muğlaspor'u hak ettiği yere taşıyacaklarını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, 2'nci Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un Süper Lig patentli 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Kariyerinde Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor; 1'inci Lig'de Boluspor, Manisaspor, 1461 Trabzon, Adana Demirspor gibi kulüplerde forma giyen oyuncuyla ilgili Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Savaş'ın kariyeri başarılarla dolu. Takımımıza güç katacak. Gece - gündüz demeden çalışıyoruz. Muğlaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.