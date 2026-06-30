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Muğlaspor'da Jakub Szumski tamam

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1. Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, iç transferde birçok oyuncuyla yollarını ayırırken, kaleci transferinde Polonyalı Jakup Szumki ile el sıkıştı. Kulüp, transfer çalışmalarının gizlilikle sürdüğünü duyurdu.

YENİ sezon öncesi iç transferde birçok futbolcusuyla yollarını ayıran 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor'un kaleci transferinde Jakup Szumki ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Son olarak Sakaryaspor'un kalesini koruyan 34 yaşındaki Polonyalı eldivenle el sıkışıldığı belirtildi. Szumski ülkemizde daha önce Erzurumspor FK ve Samsunspor'da da oynadı.

Muğlaspor yönetiminden transfer dönemiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde sürdürmektedir. Transfer süreçlerine ilişkin yalnızca kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamalara itibar edilmesini kulübümüz tarafından doğrulanmamış transfer haberleri, iddialar ve paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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