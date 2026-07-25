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Muğlaspor orta sahaya Ali Kaan'ı kiraladı

Muğlaspor orta sahaya Ali Kaan'ı kiraladı
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TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından Muğlaspor, dış transferde Iğdır FK'dan orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'i (26) kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından Muğlaspor, dış transferde Iğdır FK'dan orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'i (26) kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Amasyaspor, Akhisarspor, Ankaragücü, Samsunspor ve Iğdır FK formalarını giyen Ali Kaan, Süper Lig ve 1'inci Lig tecrübesine sahip. Başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon Iğdır FK ile 34 karşılaşmada forma giydi. Ali Kaan Güneren'e yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Muğlaspor ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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