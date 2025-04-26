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Muğlaspor, Mazıdağı Fosfat'a 3-0 Mağlup Oldu

Muğlaspor, Mazıdağı Fosfat'a 3-0 Mağlup Oldu
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TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında Mazıdağı Fosfat'a 3-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta goller Yunus Emre, Deniz ve Batuhan'dan geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup 30. haftasında Muğlaspor sahasında karşılaştığı Mazıdağı Fosfat'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Hasan Kaçar, Harun Günaydın, Melih Tahta

Muğlaspor: Canberk, Mustafa (Sırat dk. 81), Harun (Cemal dk. 72), Serhat Enes, Savaş, Mustafa, Oğuzhan (Tayfun dk. 54), Mehmet Anıl, Yasin (Arda dk. 72), Furkan (Muhammed Enes dk. 81), Batuhan

Mazıdağı Fosfat: Ali Rıza, Deniz, Onur, Muhammet Yunus, Yunus Emre (Talha Enes dk. 70), Metin, Sefa, Erdi (İsmail dk. 89), Salih (Taner dk. 55), Kubilay (Batuhan dk. 55), Burak (Azad dk. 89)

Goller: Yunus Emre(dk. 12), Deniz (dk. 69), Batuhan (dk. 90) (Mazıdağı Fostfat)

Sarı kartlar: Mustafa (Muğlaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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