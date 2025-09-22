Haberler

Muğlaspor, Kepezspor'u 4-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, sahasında Kepezspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Gollerini Serhat Enes, Muhammed Enes, Yasin ve Fatih'in attığı maçta Muğlaspor iddialı bir performans sergiledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Kepezspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Bodrum

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Muhammet Delimazı, Muhammet Munir Dadı

Muğlaspor: İsmet, Serhat Enes, Mehmet (Sırat dk. 68), Yalçın, Semih, Cengiz (Çağrı dk. 77), Fatih (Mahsun dk. 68), Muhammet Enes (Sedat dk. 59), Yiğit Ali (Cemal Ali dk. 59), Abdurrahman, Yasin

Kepezspor: Burak (Emre Can dk. 57), Serkan, Emrah(dk.46 Ahmet dk. 46), Selim, Aykut, Kerem, Burak, Lyamiyaz (Murat dk. 69), Furkan (Berat dk. 74), Seyit (Savaş dk. 46), Fehmi

Goller: Serhat Enes (dk. 6), Muhammed Enes (dk.29), Yasin (dk.47), Fatih (dk.57) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Serhat Enes (Muğlaspor), Fehmi (Kepezspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

