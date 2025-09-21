Muğlaspor, Kepezspor ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'i 5-0 yenip ilk galibiyetini elde eden, hafta içinde ise Eskişehirspor'u dış sahada 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Muğlaspor yarın Bodrum'da Kepezspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Abdulbaki Ayyıldız görev yapacak. 3 karşılaşmada 5 puan toplayan yenilgisiz Muğlaspor'un teknik patronu Besim Durmuş üst üste gelen galibiyetlerin takıma büyük moral verdiğini belirterek, "Bu haftayı da kayıpsız geçmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz üst sıralar" dedi.

Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'ndaki tribün inşaatı çalışmaları sürdüğü için sezonun ilk iç saha maçlarına Bodrum'da çıkıyor.