Haberler

Muğlaspor, Kepezspor ile Karşılaşıyor

Muğlaspor, Kepezspor ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son iki maçta galibiyet alarak moral buldu. Takım yarın Bodrum'da Kepezspor ile karşılaşacak. Teknik patron Besim Durmuş, üst üste gelen galibiyetlerin takıma büyük moral verdiğini belirtti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'i 5-0 yenip ilk galibiyetini elde eden, hafta içinde ise Eskişehirspor'u dış sahada 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Muğlaspor yarın Bodrum'da Kepezspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Abdulbaki Ayyıldız görev yapacak. 3 karşılaşmada 5 puan toplayan yenilgisiz Muğlaspor'un teknik patronu Besim Durmuş üst üste gelen galibiyetlerin takıma büyük moral verdiğini belirterek, "Bu haftayı da kayıpsız geçmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz üst sıralar" dedi.

Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'ndaki tribün inşaatı çalışmaları sürdüğü için sezonun ilk iç saha maçlarına Bodrum'da çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı

Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 maçın dördünü kazanan hoca yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.