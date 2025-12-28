Muğlaspor ve Kastamonuspor Berabere Kaldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, ilk yarının son haftasında evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Muğlaspor 10'uncu dakikada Yasin'in penaltı golüyle öne geçerken, ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Kastamonuspor 63'üncü dakikada Kazım'la tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Son 3 maçını beraberlikle tamamlayan Muğlaspor sezonun ilk devresini 38 puan ve averajla, lider Batman Petrolspor'un 4 puan gerisinde 2'nci tamamladı. Kastamonuspor ise 28 puana ulaştı ve 10'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor