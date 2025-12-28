Muğlaspor ve Kastamonuspor Berabere Kaldı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Muğlaspor, Kastamonuspor ile 1-1 berabere kalarak sezonun ilk devresini 2'nci sırada tamamladı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, ilk yarının son haftasında evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Muğlaspor 10'uncu dakikada Yasin'in penaltı golüyle öne geçerken, ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Kastamonuspor 63'üncü dakikada Kazım'la tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Son 3 maçını beraberlikle tamamlayan Muğlaspor sezonun ilk devresini 38 puan ve averajla, lider Batman Petrolspor'un 4 puan gerisinde 2'nci tamamladı. Kastamonuspor ise 28 puana ulaştı ve 10'uncu sırada yer aldı.