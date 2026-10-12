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Muğlaspor, Karagümrük deplasmanında penaltı kaçırdı, 1-1'le seriyi 8 maça taşıdı

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Muğlaspor, Karagümrük deplasmanında penaltı kaçırdı, 1-1'le seriyi 8 maça taşıdı
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Trendyol 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olan Muğlaspor, penaltı kaçırdığı maçta 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. 1-0 geriye düşen Muğlaspor, 44'te Mamady Diarra ile eşitliği sağladı; 57'de Poyraz Yıldırım'ın penaltısından yararlanamadı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından Fatih Karagümrük'e konuk olan Muğlaspor penaltı kaçırdığı maçta rakibi ile 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Muğlaspor, 44'üncü dakikada Mamady Diarra ile dengeyi sağladı. Karagümrük 53'üncü dakikada sol beki Çağtay Kurualp'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Muğlaspor 57'nci dakikada Poyraz Yıldırım'ın ayağından penaltı kaçırdı. İstanbul'dan puanla dönen Muğlaspor üst üste 4'üncü maçını da berabere bitirdi. İlk ve son yenilgisini 1'inci haftada Sarıyer'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak alan Ege temsilcisi, 8 müsabakada 6 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Muğlaspor, son 4 karşılaşmasında ise Van Spor FK, Sivasspor (D), Iğdır FK ve Fatih Karagümrük'le (D) yenişemedi.

Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından yaptığı değerlendirmede galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam çok zor bir deplasman oynadıklarını belirterek, "Fatih Karagümrük'ün kadrosu kaliteli ve bir üst lige çıkma hedefleri var. Maç başlar başlamaz oyuna tamamen hakim olduk. Rakip kaleye gitmeyi fazlasıyla başardık. Golü atacağımızı düşündüğümüz bir anda ise geçiş hücumundan golü yedik. Karagümrük deplasmanında geçişten gol yemek beni gerçekten rahatsız etti. Sonra oyuna tekrar ortak olduk ve rakip kaleye iyice yaklaştık. Devre arasına girerken golü de bulduk, skora denge getirdik. İkinci yarıya iyi başladık ve penaltı kazandık. Penaltıyı kaçırdıktan sonra birkaç net pozisyonu da harcadık. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere tamamladık. Gerçekten çok üzüldüm, çok net kazanabileceğimiz bir maçtı" diye konuştu. Muğlaspor hafta içi mesaisinde perşembe günü evinde Bursaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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