Muğlaspor, İki Yeni Transferle Güçleniyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı bay takım olarak geçip kendisi için sezonun ilk maçında cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanına çıkacak Muğlaspor, iki takviye birden gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki golcü Çağrı Fedai'yi kiralarken, Alanyaspor'dan 21 yaşındaki stoper Umut Mert Toy'u da renklerine bağladı. Fenerbahçe'de profesyonel olan 1.88 boyundaki Çağrı geçen sezon kiralık olarak Gençlerbirliği ve Menemen FK formalarını giydi. Geçen yıl yine kiralık olarak Fethiyespor'da oynayan Umut Mert ise kariyerinde Sivasspor, Pendikspor, Iğdır FK'da da görev yaptı.

