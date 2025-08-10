Muğlaspor, Genç Yetenek Anıl Yörük'ü Polatlı 1926'ya Kiraladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, altyapıdan yetişen genç futbolcusu Mehmet Anıl Yörük'ü kiralık olarak 3'üncü Lig ekibi Polatlı 1926 Spor Kulübü'ne gönderdi. Anıl, bu sezon sonuna kadar Ankara temsilcisinde forma giyecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı sezona Kartepe kampında hazırlanan Muğlaspor kadrosundaki altyapı patentli gençlerden Mehmet Anıl Yörük'ü kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Polatlı 1926 Spor Kulübü'ne yolladı. Muğlaspor'da Bölgesel Amatör Lig ve 3'üncü Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşayan 21 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar Ankara ekibinde forma giyecek. Anıl geçen sezon 3'üncü Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
