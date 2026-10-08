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Muğlaspor, eski başkanı Hamdi Yücel Gürsoy'un adını antrenman sahasına verdi

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Muğlaspor, eski başkanı Hamdi Yücel Gürsoy'un adını antrenman sahasına verdi
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Muğlaspor'da eski başkan Hamdi Yücel Gürsoy'un adı, Akyol Tesisleri önündeki antrenman sahasına verildi. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç, kararın Gürsoy'dan talep gelmeden yönetimin kendi iradesiyle alındığını ve hizmetlerine teşekkür amacı taşıdığını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da eski başkanlardan Hamdi Yücel Gürsoy'un adı Akyol Tesisleri önündeki antrenman sahasına verildi.

Kulüp başkanı Menaf Kıyanç, kulübün geçmişinde emeği bulunan isimlere sahip çıkmanın sorumlulukları olduğunu belirtti.

Kıyanç, Muğlaspor'un bugünlere gelmesinde geçmiş dönem başkanları, yöneticiler ve camiaya gönül veren birçok kişinin katkısı bulunduğunu söyledi.

Gürsoy'un isminin sahaya verilmesi kararının kendisinden herhangi bir talep gelmeden, kulüp yönetiminin kendi iradesiyle alındığını ifade eden Kıyanç, şöyle konuştu:

"Eski başkanımız Hamdi Yücel Gürsoy'un adını, kendisinden herhangi bir talep gelmeden, tamamen kendi irademizle antrenman sahamıza verdik. Bu kararı, kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür etmek ve camiamız içerisindeki değerini bir kez daha göstermek amacıyla aldık."

Kıyanç, Muğlaspor'a emek verenlerin hizmetlerinin unutulmayacağını aktararak, "Muğlaspor'a emek veren, zamanını ve imkanlarını bu kulüp için seferber edenlerin hizmetleri unutulmaz. Verilen emeklerin camiamızda her zaman bir karşılığı vardır." dedi.

Kaynak: AA
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