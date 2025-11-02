Muğlaspor, Elazığspor'u 2-1 Mağlup Ederek Zirveye Yürüdü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve hesapları yapan Muğlaspor evinde Elazığspor'u 2-1 yenerek iddiasını sürdürdü. Tadilatı tamamlanan Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 34'üncü dakikada Abdurrahman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Elazığspor Mehmet Yılmaz'ın golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. Muğlaspor 71'inci dakikada Jemal'le yeniden üstünlük sayısını buldu ve maçı kazandı. Bu sonucun ardından Muğlaspor 20 puana yükseldi, Elazığspor ise 17 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor