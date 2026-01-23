Muğlaspor seriyi sürdürecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdüren Muğlaspor, yarın 22'nci hafta maçında deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'la karşı karşıya gelecek. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 41 puanla 3'üncü basamakta yer alan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş, İstanbul'dan 3 puanla dönüp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Bu maç öncesi Beykoz Anadolu takımı 18 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor.

ZİHNİ TEMELCİ İMZALADI

Öte yandan Muğlaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Beykoz Anadolu forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Zihni Temelci ile anlaşmaya vardı. Futbola Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlayan Zihni Temelci, ardından Kartalspor ve Göztepe altyapılarında gelişimini sürdürdü. Kariyerine yurt dışında da devam eden deneyimli orta saha, İngiltere'de Maidstone United forması giydi. Türkiye'ye Kırşehir Belediyespor ile dönüş yapan Zihni, daha sonra Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu formalarını terletti. Yeşil-beyazlılar oyuncusu Batuhan Yılmaz'ı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehir Anadoluspor'a gönderdi.