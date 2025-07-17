Muğlaspor'dan Transfer Hamleleri: Yiğitali Bayrak Kadroya Katıldı

Muğlaspor'dan Transfer Hamleleri: Yiğitali Bayrak Kadroya Katıldı
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Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bursaspor'dan Yiğitali Bayrak ile anlaşan yeşil-beyazlılar, savunma oyuncusu Sırat Yeşilördek'in sözleşmesini uzattı. Her iki oyuncu da kulüp hedefleri doğrultusunda katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor iç ve dış transferde imzaları attırdı. Yeşil-beyazlılar dış transferde geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha Yiğitali Bayrak ile anlaşmaya vardı. İmza töreni kulüp tesislerinde gerçekleşirken, başkan vekili Muhammet Ali Bahçeyaka da törende yer aldı.

Yiğitali Bayrak, imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Muğlaspor gibi hedefi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımızla birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Profesyonel kariyerine Gölcükspor'da başlayan Yiğitali; Derincespor, Kocaelispor, Kastamonuspor ve son olarak Bursaspor formalarını terletti.

Muğlaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında savunma oyuncusu Sırat Yeşilördek'in de sözleşmesini uzattı. Sırat Yeşilördek, "Geçtiğimiz sezon hep birlikte büyük bir inançla mücadele ederek şampiyonluk sevinci yaşadık. Bu başarıda pay sahibi olmak benim için çok değerliydi. Burada bir aile ortamı var ve bu kulüp için sahada savaşmaya devam edeceğim. Taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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