Muğlaspor'dan İki Maçta İki Galibiyet

Muğlaspor'dan İki Maçta İki Galibiyet
Muğlaspor, son haftalarda başarılı sonuçlar alarak moral buldu. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor'u 5-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Besim Durmuş, alınan galibiyetlerin sevindirici olduğunu dile getirerek, Bodrum'da oynanacak olan Kepezspor maçına odaklandıklarını belirtti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'i 5-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlılar 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı takımlarından Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek hem yoluna devam etti hem de moral depoladı. Teknik direktör Besim Durmuş art arda alınan galibiyetlerin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Ligde pazartesi günü Bodrum'da Kepezspor'la oynayacağız. Bu maçı da kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi yoldayız ama daha fazla çalışmalıyız" dedi.

