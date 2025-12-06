Muğlaspor kritik Batmanspor maçına taraftarını çağırdı

Muğla spor, ligdeki kritik mücadelesine hazırlanırken, tüm Muğla halkını ve özellikle genç nesli takımın arkasında durmaya davet etti. Yönetim ve taraftar grupları, Batman Petrol spor ile oynanacak olan önemli karşılaşmada tribünlerin coşkuyla dolmasını hedefliyor.

Kulüpten yapılan ve dostluğun vurgulandığı açıklamada, "Dostların bir araya geldiği o güzel günlerden biri daha geliyor! Muğla spor'umuz, Batman Petrol spor ile çok önemli bir maça çıkıyor" ifadelerine yer verildi. Bu anlamlı karşılaşmanın önemine dikkat çekilirken, Muğla spor yönetimi tüm Muğla halkını ve özellikle lise öğrencilerini tribünlere davet etti. Yapılan çağrıda, futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda şehrin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bir platform olduğu vurgulandı. Maç 7 Aralık Pazar günü Saat: 13.00'da Muğla Atatürk stadyumunda oynanacak. - MUĞLA