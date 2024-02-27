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Muğlaspor'da yeni teknik direktör Hakan Şapçı göreve başladı

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Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri olarak görev yapan teknik direktör Hakan Şapçı ile anlaştı. İmza töreninde konuşan Şapçı, Muğlaspor'da şampiyonluk yaşayacağına inandığını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli teknik adam Hakan Şapçı için Muğlaspor kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Yeşil-beyazlılar, yeni teknik direktörü Hakan Şapçı için Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Şapçı, Muğlaspor'da şampiyonluk yaşayacağına çok fazlasıyla inandığını vurguladı.

Teknik direktörü Hakan Şapçı imza töreninde yaptığı açıklamada, "Muğlaspor'u izleyen ve burayı tanıyan biri olarak, teklif gelince sabahın erken saatlerinde buraya geldik. Ben bu ailenin bir parçası olmak, burada bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bence Muğlaspor çok uzun yıllardır Türk futbolunun çok önemli değerlerinden biri. Tekrar bu sene profesyonel liglere dönerek, inşallah profesyonel liglerde de daha üst ligleri yakalayabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk yaşıyorum. Heyecanlıyım, çok hevesliyim. Bugün itibarıyla takımla antrenmanlara başlayacağız. Tüm maçları kazanmaya talibiz ve inşallah sene sonunda da Allah'ın izniyle şampiyon yapmak istiyoruz. Burada çok mutlu olduğumu ve burada şampiyonluk yaşayacağıma çok fazlasıyla inandığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Menaf Kıyanç ise açıklamasında, "Biz hocamızda o heyecanı gördük. Muğlaspor'a inanarak geldiniz, kulübümüzü benimsemiş olmanız bizleri çok mutlu etti. İnşallah Muğlaspor'un uzun süre bir ferdi olursunuz. Yönetim kurulu olarak hocamıza güvenimiz tam. Muğlaspor'u sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaştıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır teknik ekibiyle birlikte çalıştığını dile getiren teknik direktör Hakan Şapçı, teknik ekibinde Onur Güneş Çakır'ın yardımcı antrenör, Semih Küçükatalay'ın kaleci antrenörü, Bilal Türkgüler'in maç analiz antrenörü ve Tevfik Dumlupınar'ın atletik performans antrenörü olarak görev alacağını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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