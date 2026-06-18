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Muğlaspor'da beşinci veda

Muğlaspor'da beşinci veda
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Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, son iki sezonun şampiyon kadrosundan Muhammet Enes Gök ile yollarını ayırdı. 27 yaşındaki futbolcu, 29 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce İsmet Yumakoğulları, Abdurrahman Canlı, Sırat Yeşilördek ve Mehmet Yiğit'le vedalaşan yeşil-beyazlılar, Muhammet Enes Gök ile de yollarını ayırdı. Son iki sezondur Muğlaspor forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından takıma veda etti. Deneyimli futbolcu, 2025-26 sezonunda 29 maçta görev aldı. Muhammet Enes 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyip şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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