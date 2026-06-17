Muğlaspor'da Takım Kaptanı Mehmet Yiğit Kulüpten Ayrıldı

1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da 2'nci Lig'deki Play-Off şampiyonluğuna büyük katkı yapan kaleci İsmet Yumakoğulları ile orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı'nın Erzincanspor'a, Sırat Yeşilördek'in Gebzespor'a gitmesinin ardından takımda ayrılıklar devam ediyor. Üst ligde kadrosunu önemli oranda yenilemesi beklenen yeşil-beyazlılarda takım kaptanı stoper Mehmet Yiğit de kulübe veda etti. Geçen sezon 31 maçta görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu yayınladığı veda mesajında, "Sevgili Muğlasporlular, sizlerle birlikte çok güzel, çok zorlu günlerimiz geçti" dedi.

Mehmet Yiğit mesajında, "Birlikte sevindik birlikte üzüldük. Sonunda herkesin görmezden geldiği kulübümüzü rabbimin izniyle şampiyon yaptık. Herkes elinden geleni yaptı belki ama bu süreçte tüm takım arkadaşlarımın insan üstü çabası için takım kaptanları olarak onlara minnettarım. Başkanımız, kulüp çalışanlarımız ve çalıştığımız hocalarımıza sonsuz teşekkürler. Bugün şampiyon olmanın gururuyla aranızdan ayrılıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz... Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı