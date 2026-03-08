Haberler

Muğlaspor'da büyük sevinç

Muğlaspor'da büyük sevinç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde Adana 01 FK'yı uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-0 yenerek zirve yarışına ortak oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde Adana 01 FK'yı uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-0 yenerek zirve yarışına ortak oldu. Haftaya lider giren Batman Petrolspor'un bay takım olduğu haftada Adana 01 FK karşısında önce 90+7'nci dakikada Yasin Abdioğlu'nun penaltı golüyle öne geçen Muğlaspor, 90+10'uncu dakikada Çağrı Fedai ile 2-0'ı buldu. Bitime dakikalar kala 2 gol atıp çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-beyazlılar 61 puana yükselerek Batman Petrolspor'la aynı puana ulaştı.

Muğlaspor averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Karşılaşma bitiminde Muğlasporlu oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar ise büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Besim Durmuş son iki maçı golsüz eşitlikle bitirdiklerini belirterek, "Bu hafta bizim açımızdan çok kritikti. Adana 01 FK maçı da oldukça zorlu geçti. Ancak son anda gelen gollerle kazanmayı bildik. Rakibimizle puanları eşitledik, şampiyonluk yarışı nefes kesecek. Bizim adımıza da her maç final niteliği taşıyacak" dedi. Muğlaspor gelecek hafta deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış