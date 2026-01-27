Haberler

Muğlaspor evinde Bucaspor 1928'le oynayacak

2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste iki galibiyet alarak zirveye ortak olan Muğlaspor, son sıradaki Bucaspor 1928 ile karşılaşacak. Maç öncesinde Muğlaspor'un çalıştırıcısı Besim Durmuş galip gelmeyi beklerken, Bucaspor'un teknik direktörü Tolga Doğantez de iyi bir sonuç için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Muğlaspor, 23'üncü hafta maçında yarın son sırada yer alan İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'i konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Konuk Bucaspor 1928'de kart cezalısı forvet Berke Örer maçta forma giyemeyecek. 44 puanla ikinci sırada yer alan Muğlaspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Besim Durmuş sahadan 3 puanla ayrılan tarafın kendileri olacağına inandığını dile getirirken, 12 puanlı sonuncu Bucaspor 1928'in teknik direktörü Tolga Doğantez iyi bir sonuçla dönmek için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
