Muğlaspor Batuhan Yılmaz ile Sözleşme Yeniledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, 21 yaşındaki sol beki Batuhan Yılmaz'la sözleşme yeniledi. Geçen sezon Tatvanspor'da transfer edilen ve Muğlaspor'la 3'üncü Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Batuhan ile 3 yıllık mukavele yapıldı.

Düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Çulha ve Hüseyin Özcan hazır bulundu. Batuhan Yılmaz ise imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl bu camiaya katıldım ve ilk sezonumda şampiyonluk yaşamak benim için çok özel bir anı oldu. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmak için sahada elimden geleni yapacağım."

Muğlaspor'da 2006 doğumlu sağ bek Emre Şimşek, altyapıdan A Takım kadrosuna dahil edildi. Futbolcu Akil Şakirt, sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'a gitti.