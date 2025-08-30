Muğlaspor Batuhan Yılmaz ile Sözleşme Yeniledi

Muğlaspor Batuhan Yılmaz ile Sözleşme Yeniledi
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Muğlaspor, 21 yaşındaki sol bek Batuhan Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevincini yaşadığı takıma tekrar bağlandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, 21 yaşındaki sol beki Batuhan Yılmaz'la sözleşme yeniledi. Geçen sezon Tatvanspor'da transfer edilen ve Muğlaspor'la 3'üncü Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Batuhan ile 3 yıllık mukavele yapıldı.

Düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Çulha ve Hüseyin Özcan hazır bulundu. Batuhan Yılmaz ise imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl bu camiaya katıldım ve ilk sezonumda şampiyonluk yaşamak benim için çok özel bir anı oldu. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmak için sahada elimden geleni yapacağım."

Muğlaspor'da 2006 doğumlu sağ bek Emre Şimşek, altyapıdan A Takım kadrosuna dahil edildi. Futbolcu Akil Şakirt, sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
