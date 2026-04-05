Muğlaspor şampiyonluk yarışında havlu attı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Batman Petrolspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı. Takımın yıldız ismi Yasin Abdioğlu da sakatlandı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylarca Batman Petrolspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Muğlaspor, son haftalardaki puan kayıplarının ardından rakibine en önemli maçta deplasmanda 1-0 yenilerek şansını mucizelere bırakıp Play-Off'a bilenmeye başladı. Besim Durmuş'un yerine göreve gelen Mustafa Sarıgül yönetimindeki ilk maçta Batman'a deplasmanda mağlup olan Muğlaspor, bitime 4 maç kala rakibinin 11 puan gerisine düştü. Batman hafta içi çarşamba günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek için çıkacak.

YASİN'İ DE KAYBETTİ

Muğlaspor kalan maçlarda 4'te 4 yapsa bile Batman Petrolspor'a bu periyotta 2 puan yetecek. Ligde daha önce 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Muğlaspor sezonun en önemli döneminde son 5 maçta 3 yenilgi alırken, Play-Off öncesi yıldız golcüsü Yasin Abdioğlu'nu da kaybetti. Ligde attığı 17 golle takımını sırtlayan Yasin, Batman maçında dizinden ciddi şekilde sakatlanıp oyuna devam edemedi. Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç da memleketi Batman'daki kritik mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

