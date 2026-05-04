Muğlaspor Başkanı Kıyanç'tan taraftara 'küfürsüz tribün' çağrısı

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada taraftarı sağduyuya davet etti.

TFF 2. Lig'de oynayan Muğlaspor, yarın kendi sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile play-off rövanş mücadelesine çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı kulübün başkanı Menaf Kıyanç, resmi hesaplardan yayımladığı mesajla taraftarlara önemli uyarılarda bulundu.

Kıyanç, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da oynanan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında, ne yazık ki Türk futboluna yakışmayan bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen, Muğlaspor Kulübü Başkanı olarak siz değerli taraftarlarımızı bir kez daha sağduyuya davet ediyorum.

Yarın oynayacağımız kritik karşılaşmada; rakip takıma ve yöneticilerine yönelik hakaret, küfür ve sportmenlik dışı söylemlerden kesinlikle kaçınılmasını önemle rica ediyorum. Kulübümüzün benimsediği ahlaklı ve ilkeli duruşun, tribünlerimize de yansıması en büyük beklentimizdir. Bilinmesini isterim ki yapılacak her olumsuz tezahürat ve küfürlü söylemi şahsıma yapılmış sayacak, bunu kulübümüzün değerlerine aykırı bir davranış olarak değerlendireceğim. Bu önemli mücadelede en büyük isteğimiz; tribünlerde yalnızca takımımıza coşkulu ve güçlü bir destek verilmesidir. Çevrenizde oluşabilecek olumsuzlukları engellemeniz, ortamı gerecek tutumlardan uzak durmanız büyük önem taşımaktadır. Muğlaspor Kulübü olarak hedefimiz; küfürden uzak, saygılı ve rakibine değer veren bir tribün kültürünü hep birlikte oluşturmaktır. Yarın oynanacak Muğlaspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasının, küfürsüz futbol adına bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Muğlaspor taraftarı olarak tüm Türkiye'ye örnek olabilir; coşkumuzdan ödün vermeden, saygı çerçevesinde takımımızı nasıl desteklediğimizi gösterebiliriz. Sporun birleştirici gücünü ve Muğla'nın hoşgörüsünü en güzel şekilde yansıtabiliriz. Yarın tüm Muğla'yı; bayrakları, atkıları ve formalarıyla, birlik ve beraberlik içerisinde tribünlerde yer almaya ve takımımızı en iyi şekilde desteklemeye davet ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı