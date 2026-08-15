Muğlaspor Bandırmaspor'u Ağırlıyor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek Muğlaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcular, karşılaşmaya yönelik taktik çalışmalar üzerinde durdu. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-0 mağlup olan Muğlaspor, Bandırmaspor karşısında taraftarı önünde ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor. Muğlaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ, yeni sezonda 1. Lig'in zorlu bir mücadele ortamına sahip olduğunu belirterek takımın hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bazı mevkilerde oyuncu arayışlarının devam ettiğini ifade eden Tağ, "Sezonun başında hedeflerimizi belirlerken kolay bir yol seçmeyeceğimizi biliyorduk. 1. Lig'de her maçın ayrı bir hikayesi, ayrı bir zorluğu var. Bu ligin organizasyon kalitesi çok yüksek. Yüksek bütçeli takımların dışında, geçmiş yıllarda Süper Lig kültürü olan büyük camia takımları da var. Hepsine saygı duymakla birlikte biz de inançlı ve mücadeleci bir yapıya sahibiz. Bandırmaspor karşılaşmasına da bu anlayışla hazırlanıyoruz. Sahada mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan ve Muğlaspor formasının ağırlığını bilen bir takım görmek istiyoruz. Bazı mevkilere de oyuncu arayışımız devam ediyor" dedi.

Takımın sezon boyunca taraftarın desteğine ihtiyaç duyacağını ifade eden Tağ, alınabilecek olumsuz sonuçlar karşısında camianın birlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Elbette sahaya çıktığımız her maç kazanmak için mücadele edeceğiz. Ancak bazen iyi mücadele edip kaybedebilir, bazen de istediğimiz oyunu ortaya koyamayabiliriz. Böyle dönemlerde takımımızın ve oyuncularımızın yanında olmak çok önemli. Bu sezon camia olarak hep birlikte sabırlı, gerçekçi ve birlik içerisinde olursak Muğlaspor'un geleceği adına çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Biz kısa vadeli başarıların peşinde değil, Muğlaspor'u uzun yıllar 1. Lig'de güçlü bir şekilde temsil edecek bir yapı kurmanın peşindeyiz" şeklinde konuştu.

Muğlaspor ile Bandırmaspor arasındaki karşılaşma yarın saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı