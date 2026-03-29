Muğlaspor Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu
2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde düşme hattında yer alan Altınordu'ya 1-0 kaybedip çok büyük avantaj kaçırdı. Maçın ilk yarısında iki takımının çabaları gol getirmedi, takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti. Altınordu 68'inci dakikada Ege Aslan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Muğlaspor'da 90+2'nci dakikada Semih Karadeniz kırmızı kart gördü. Maç 1-0 Altınordu'nun galibiyeti ile tamamlandı. Bu skorun ardından Muğlaspor 65 puanda kaldı ve maçını kazanan lider Batman Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü. Son haftalarda çıkışa geçen Altınordu ise 25 puana ulaşarak düşme hattından kurtuldu.