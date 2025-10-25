Haberler

Muğlaspor, Adana 01 FK ile Kritik Deplasman Maçına Çıkıyor


TFF 2. Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Muğlaspor, bugün Adana 01 FK ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Taraftarlar maçta takımlarına destek verecek.

TFF 2. Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligin bu haftasındaki önemli karşılaşmada Muğlaspor, bugün Adana 01 FK ile deplesmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele, futbolseverlerin yakından tanıdığı Ali Hoşfikirer Stadı'nda gerçekleşecek. Kritik 90 dakika, futbolseverler için bugün saat 14.30'da başlayacak. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı; "Bu sene Muğlaspor çok iyi bir başlangıç yaptı kendi sahasının tadilatta olmasına rağmen büyük performans gösteren Muğlaspor Adana 01 FK karşısında üç puan almayı hedefliyor. Biz taraftarlar olarak Muğlaspor'a bu önemli deplasman maçında başarılar diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

