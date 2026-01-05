Muğlaspor'da Sakat Oyunculardan İyi Haber

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürürken, sakat oyuncularından gelen iyi haberle moral buldu. Yeşil-beyazlılarda uzun süredir forma giyemeyen stoper Mehmet Yiğit ve forvet Çağrı Yiğit'in takımdan ayrı çalışmalara başladığı kaydedildi. İki futbolcunun da salonda güç çalışması yaptığı ardından ise düz koşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Mehmet ve Yiğit'in ikinci yarının başlarında tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor