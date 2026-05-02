Muğlaspor'a coşkulu karşılama

Muğlaspor'a coşkulu karşılama
2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-fftaki ilk maçında rakibi Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yarı final kapısını aralayan Muğlaspor'da taraftarlar rövanş öncesi takımlarını bağırlarına bastı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-fftaki ilk maçında rakibi Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yarı final kapısını aralayan Muğlaspor'da taraftarlar rövanş öncesi takımlarını bağırlarına bastı. Yeşil-beyazlı yüzlerce taraftar, Şanlıurfa dönüşü Muğlaspor'u tesislerde meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Takıma pazartesi günü oynanacak rövanş öncesi moral veren taraftarlar, Kulüp Müdürü Adem Korkmaz'ın doğum gününü de pasta keserek futbolcularla hep birlikte kutladı.

Geçirdiği onkolojik rahatsızlık nedeniyle ocak ayında ameliyat olup tedavi süreci devam etmesine rağmen takımı uzak deplasmanda yalnız bırakmayan sportif direktör Tolga Tağ da tesislerde ailesiyle buluştu. Rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde turu geçecek Muğlaspor yarı finale çıkarsa Elazığspor-Adana 01 FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı deplasmanda 4-2 kazanan Elazığspor büyük avantajı eline geçirdi.

BAŞKAN KIYANÇ'TAN ÇAĞRI

Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, play-off sürecinde camiaya önemli bir çağrıda bulundu. Taraftarların her zaman olduğu gibi sağduyulu ve kulübe yakışır bir duruş sergilemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kıyanç, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tüm Muğla halkını pazartesi günü Şanlıurfaspor önünde tribünleri doldurarak takıma destek olmaya davet eden Menaf Kıyanç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Muğlaspor taraftarımızdan her zaman olduğu gibi sağduyulu ve kulübümüze yakışır bir duruş sergilemelerini rica ediyorum. Biz bu yolda birlik ve beraberlikle ilerliyoruz. Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız rövanş karşılaşmasında tüm Muğla halkını tribünlerde takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Bu şehir inandığında neleri başarabileceğini hep birlikte göstereceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
500

Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor