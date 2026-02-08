Haberler

Muğlaspor evinde İnegölspor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, evinde İnegölspor'u 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Yasin Abdioğlu'nun iki gol attığı maçta Fatih Somuncu da skoru 3-0'a taşıdı. Muğlaspor, lider Batman Petrolspor'un 1 puan gerisinde takipte kalıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde Play-Off hattındaki İnegölspor'u 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Yeşil-beyazlılar 32'nci dakikada Yasin Abdioğlu'nun golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Yasin Abdioğlu bu kez 66'ncı dakikada sahneye çıktı, skor 2-0 oldu. Muğlaspor dakikalar 77'yi gösterdiğinde Fatih Somuncu'nun golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Muglaspor 3 puanı 3 golle aldı. Bu skorun ardından puanını 53'e çıkaran Muğlaspor bir maçı eksik şekilde lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü. İnegölspor ise 42 puanda kalıp 5'inci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

