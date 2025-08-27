Muğlaspor, 21 Yaşındaki Kaleci Arel Ekinci'yi Transfer Etti

Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sincan Belediyesi Ankaraspor ile oynayacakları sezonun ilk maçı öncesi, 21 yaşındaki kaleci Arel Ekinci'yi transfer etti. Arel, kariyerine Almanya'da başladı ve son olarak İskenderunspor'da kiralık olarak oynadı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında çıkacağı kendisi için sezonun ilk maçı öncesi tekrar transfere yönelen Muğlaspor, 21 yaşındaki kaleci Arel Ekinci'yi aldı. Futbola Almanya'da Hertha Berlin altyapısında başlayan Arel, kariyerinde sırasıyla Hatayspor, Nevşehir Belediyespor ve Kırıkkale FK formaları giydi. Genç file bekçisi geçen sezonu ise İskenderunspor'da kiralık olarak geçirdi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı hazır bulundu.

