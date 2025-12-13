Muğlaspor zirveye kondu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni lider Muğlaspor oldu. Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar 6'da 6 yaparak maç fazlasıyla 16'ncı haftayı lider bitirdi. Zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'un bay geçtiği haftayı galibiyetle noktalayan yeşil-beyazlılar muhteşem bir seri de yakaladı. Üst üste Elazığspor, Ankaragücü (D), Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Altınordu (D), Batman Petrolspor ve Karacabey Belediyespor'u (D) yenen Muğlaspor 35 puana yükseldi. Muğlaspor son 5 maçını ise gol yemeden tamamladı.

Takımı geçen sezon 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkaran, bu sezon da 1'inci Lig yarışına ortak eden teknik direktör Besim Durmuş çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bahis soruşturmasında toplam 10 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen mevcut oyuncularının canla başla mücadele ettiğini belirten Durmuş, "Takımım her maça final gözüyle bakıyor. Devre arasına 3 maçımız kaldı. Bu karşılaşmaları kayıpsız geçip 2025 yılını zirvede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.